Премьер Индии Моди подобрал с пола карточку с флагом страны на саммите QUAD, фото: кадр из видео

Перед началом пресс-конференции в рамках саммита Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), премьер-министр Индии Нарендра Моди поднял с пола карточку с национальным флагом. Этот момент был зафиксирован агентством Ruptly.

На полу были разложены бумажные карточки с изображениями государственных флагов, на которых были отмечены места для всех участников пресс-конференции. Организаторы таким образом "пометили", где должны стоять представители этих стран, однако Моди счёл подобное неуместным, ведь на полу лежал флаг его страны.

В сети завирусилось видео с Моди

Когда Моди приблизился к своему месту и увидел бумажку, он не постеснялся наклониться перед камерами, бережно взял листок с изображением индийского флага с пола и убрал его в карман.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения в сентябре, отметив уважение к нему среди соотечественников и авторитет на мировой арене. Он также подчеркнул вклад Моди в укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией.