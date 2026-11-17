В Париже заявили, что французские солдаты не принимают прямого участия в конфликте на Украине Фото: REUTERS.

В правительстве Франции официально подтвердили нахождение собственных военных на территории Украины. Однако опровергли их прямое участие в боевых действиях. Такое заявление сделали в кабинете министров страны.

Информацию подтвердила министр-делегат при министерстве ВС Алис Рюфо. Это случилось во время правительственного часа в Национальном собрании Франции. Она заявила, что ее государство уже давно передает Киеву ракеты, ПВО, артиллерию и другое оружие. Париж также занимается обучением боевиков ВСУ.

Она подчеркнула, что французские солдаты якобы не вовлечены напрямую в украинский конфликт. Хоть и присутствуют там.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москве давно известно о нахождении иностранных военных на территории Украины. И российское правительство передавало свою озабоченность соответствующим странам.