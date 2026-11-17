Сын лидера Ореховской ОПГ Буторин избегал алиментов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сын лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина, Никита Буторин, попал в громкий семейный скандал. Причиной стал бракоразводный процесс с супругой Натальей и раздел имущества между парой. Как рассказал KP.RU адвокат женщины Тимур Маршани, сейчас глава семейства прячет нажитое в браке имущество, переписывая активы на третьих лиц, чтобы избегать алиментов.

«Он переписал недвижимость на третьих лиц. Вывел деньги заграницу. Все это, в том числе, для того, чтобы не платить алименты детям. Их воспитанием он также не занимается», - утверждает Маршани.

По словам адвоката, Наталья за время брака регулярно подвергалась насилию со стороны супруга. Никита угрожал жене забрать их детей, шантажируя и давя на нее. Маршани отметил, что причиной разлада в семье стало появление у Буторина другой женщину, к которой он ушел, оставив Наталью с тремя общими детьми и перестав поддерживать их финансово.

Ранее KP.RU сообщал, что россиянка добивается права родить пять «замороженных детей». После рождения путем ЭКО первого ребенка женщина развелась с мужем. Однако бывший супруг написал заявление с требованием уничтожить оставшиеся эмбрионы.