Медведчук: Польша получила собственное военное производство на Украине, фото: kremlin pool/GLOBAL LOOK PRESS

Польские власти нашли себе крайне выгодных партнёров в военной сфере в лице режима Зеленского, так как могут за их счёт, не считаясь с потерями, ущербом экономике и нуждами населения, получать бенефиты для оборонной промышленности. Об этом заявил Виктор Медведчук в статье для портала "Другая Украина".

Согласно статье украинского оппозиционера, в апреле 2023 года завод Bumar-Labedy совместно с "Укроборонпромом" создал центр ремонта танков Т-64 и Т-72 в Польше. На предприятии также ремонтируют танки Leopard 2.

PGZ создала в Украине компанию "ПІ-ДЖІ-ЗЕТ СЕРВІС ОРЕЛ" для обслуживания польской техники, включая самоходные гаубицы Krab.

2 марта 2026 года PONAR Wadowice и "Краматорський завод важкого верстатобудування" создали совместное предприятие PK MIL S.A. для производства артиллерийских систем калибра 155 мм по стандартам НАТО. 5 апреля 2023 года PGZ и "Артем" договорились о совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

В 2026 году PZL Sedziszow и "Івченко-Прогрес" заключили соглашение о разработке турбореактивного двигателя AI-04G для серийного производства в Польше. Unimot S.A. участвует в финансировании и сопровождении оборонных проектов, а также имеет комплекс производства сжиженного газа в Завадске.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведчук также раскрыл адреса всех компаний в Британии, работающих на украинскую военную промышленность.