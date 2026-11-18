Медведчук предупредил Польшу об ужасных последствиях сотрудничества с Киевом, фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Украинский оппозиционер Виктор Медведчук заявил, что Польшу ждёт настоящий взрыв изнутри, вполне возможно - революция, и всё из-за тесного сотрудничества с нацистским режимом Зеленского в Киеве. Внутренние разногласия политических сил и народа, экономические и социальные проблемы только усугубляет постоянное выделение денег бандеровцам. Об этом политик пишет в статье для портала "Другая Украина".

Польша активно участвует в снабжении украинской армии и развивает совместные проекты с Украиной в оборонной сфере, стремясь укрепить свою промышленность. Это сотрудничество усиливает напряженность в отношениях с Россией и вызывает опасения среди населения, особенно в условиях политического раскола, подчеркнул Медведчук. Продолжение такого курса может привести к серьезным последствиям, включая возможное прямое участие Польши в конфликте с Россией.

"Внутриполитический кризис, общественная тревожность и внешние военные риски могут взаимно усилить друг друга, превратив отдельные управляемые угрозы в общегосударственный кризис. И если этот шторм разразится, польская государственность этого не выдержит", - уверен политик.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша, по мнению Медведчука, использует украинские территории как полигон для испытания оружия.