Предварительной причиной крушения Ан-12 на Кузбассе стала неисправность. Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Предварительной причиной крушения на Кузбассе военного самолета Ан-12 стала техническая неисправность. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации во вторник, 17 ноября.

ЧП произошло вечером 17 ноября. Члены экипажа внезапно загоревшегося Ан-12 пытались посадить самолет в безлюдном месте. В итоге он рухнул под Кемерово. Погибли все 19 человек, которые находились на борту.

По данным ведомства, предварительная причина случившегося - техническая неисправность.

В настоящий момент сотрудники ВКС России занимаются установлением обстоятельств происшествия.

Ранее глава Кемеровской области Илья Середюк подтвердил сообщения о крушении Ан-12 в регионе. Он уже побывал на месте инцидента и заявил, что власти держат ситуацию на контроле.