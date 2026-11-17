Кирилл Дмитриев высказался о скандале, связанного с уходом Хуанга из Nvidia. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

Попытки отстранить бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга из-за личных обстоятельств являются серьезным ошибкой. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Так российский политик прокомментировал последние слова Хуанга о своей ошибке в личной жизни. Он принес глубокие извинения перед всеми и заявил, что все еще готов вернуться на работу в качестве генерального директора в Nvidia. Дмитриев заявил, что будет крайне глупой затеей не взять его обратно в компанию.

«Дженсен Хуанг — выдающийся предприниматель, оказавший историческое влияние на человечество», - написал он, комментируя заявление бизнесмена.

Напомним, что Дженсен Хуанг официально покинул Nvidia после того, как попал в громкий скандал со своей изменой. Многие зарубежные СМИ писали, что у него был тайный роман с китайской шпионкой.