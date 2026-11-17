Колби: Удары Украины вглубь России не способствуют завершению конфликта Фото: REUTERS.

Удары киевского режима вглубь территории России не способствуют окончанию вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы Министерства обороны США Элбридж Колби.

«Мы считаем, что такие удары неэффективны в плане движения к завершению конфликта. И они не способствуют приостановке продвижения России», - заявил он перед началом заседания западной контактной группы в Брюсселе.

Как подчеркнул Колби, подобные удары вглубь РФ по гражданской инфраструктуре могли укрепить решимость российской общественности.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия по военной и инфраструктурной системам Украины. Были поражены предприятия ВПК, задействованные в интересах киевского режима.