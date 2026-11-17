Бастрыкин поручил доложить о смерти женщины из-за невыплаты зарплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Волгограде женщина в течение нескольких месяцев не получала зарплату. Всё это время она не могла приобрести необходимые для жизни лекарства. Женщина скончалась. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по сообщению о нарушении прав жительницы Волгограда, говорится в материале Следкома.

Следователи приступили к доследственной проверке. Все подробности стали известны из медиапространства, сказано в сообщении.

"Согласно опубликованным данным, из-за нехватки средств она не смогла приобрести необходимые лекарства. Впоследствии женщина скончалась", - отметили в пресс-службе.

По сведениям Mash, женщина работала уборщицей. Она не получала зарплату на протяжении трех месяцев. Из-за этого она не могла купить необходимое лекарство за 2,5 тысячи рублей. Утверждается, что компания, где работала женщина, с января имела финансовые возможности для выплаты зарплат.

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