Американцы сообщили о сбоях в работе Gmail и Outlook. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Соединенных Штатах снова пожаловались на массовые сбои. На этот раз проблемы затронули сервисы Gmail и Outlook. Американцы жалуются на сбои в работе приложений, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы наблюдаются уже несколько часов. С 21:00 по московскому времени количество жалоб возросло. Люди сообщают, что сервисы перестали открываться.

К 21:50 число жалоб, связанных с работой Outlook, превысило 860. Более тысячи американцев также сообщили о сбое при открытии Gmail.

Кроме того, с неполадками столкнулась американская авиакомпания United Airlines. Прошлым вечером она сообщила о мощном сбое в работе своей системы. Перевозчик отметил, что проблемы спустя час были устранены. Компания вовремя получила сведения о масштабном сбое. Однако несколько самолетов всё же были задержаны.