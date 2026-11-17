Сергей Безруков сообщил Юре Борисову об учреждении своего "Оскара" в России Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российского актера Юру Борисова вновь планируют выдвинуть на премию "Оскар". Он получил широкую известность в Голливуде. Теперь в России тоже появился свой "Оскар". В РФ учредили кинопремию "Бриллиантовая бабочка". Актер Сергей Безруков призвал Юру Борисова обратить на эту премию внимание. Так он сказал со сцены премии "КиноРепортер".

Актер назвал критериями присуждения этой кинопремии нравственные ценности. Он также поздравил Юру Борисова с успехами в мировой киноиндустрии. Актер отметил, что рад международному признанию коллеги.

"У бабочки [премии] очень высокий полет. Весь мой спич был посвящен Юре Борисову. Юра, у нас есть свой "Оскар" теперь", - заявил Сергей Безруков.

Режиссер Никита Михалков сожалеет, что Юру Борисова номинируют на "Оскар" во времена, когда премия "умирает". По его словам, было бы лучше, если бы актера выдвинули "лет 15 назад". Режиссер назвал Юру Борисова очень талантливым.