Немецкий журналист рассказал о транспортном коллапсе в Киеве после ударов ВС РФ по двум мостам через Днепр. Фото: REUTERS.

Российские удары по мостам в Киеве превратили обстановку в украинской столице в «ад». Такое мнение высказал немецкий журналист Кристоф Ваннер, представляющий в Киеве телеканал Welt.

«Здесь, в Киеве, минувшей ночью творился настоящий ад, иначе и не скажешь. Были нанесены мощные удары по киевским мостам, а именно — по автомобильным мостам, соединяющим восточную и западную части города через Днепр. Теперь в Киеве снова транспортный коллапс, гигантские пробки», - сказал немецкий журналист, отметив, что в украинской столице оказалсь нарушена практически вся логистика.

Накануне пресс-служба МО РФ информировала, что российская армия нанесла удары по мостам «Южный» и «Северный» в Киеве, которые применялись для перевозки военных грузов.

Движение по обоим упомянутым мостам через Днепр в Киеве было полностью перекрыто в ночь на 17 ноября.

Тем временем военэксперт Корнев объяснил, что сейчас происходит в зоне СВО.