В администрации США совершенно серьезно относятся к перспективе встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом на брифинге для журналистов заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Это серьезно в том смысле, что президент никогда не рассматривал встречу с кем-либо как уступку», - уточнил он.
Рубио добавил, что глава Белого дома считает взаимодействие с КНДР, возможно, единственным способом урегулировать существующие между странами проблемы. При этом госсекретарь отметил, что встреча двух лидеров произойдет не завтра.
«Это может не получиться, но он (Трамп – Прим. Ред.) готов это сделать», - добавил Рубио.
Накануне американский лидер Дональд Трамп не стал прямо подтверждать возможность двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Китае на полях саммита АТЭС.
Американская пресса сообщила, что Трамп с самого начала президентского срока пытался наладить отношения с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Он направил коллеге несколько писем. Однако дипломаты из КНДР отказывались передавать послания.
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