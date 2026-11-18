Рубио: США серьезно относятся к перспективе встречи Трампа и Ким Чен Ына. Фото: Thomas Imo/Global Look Press

В администрации США совершенно серьезно относятся к перспективе встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом на брифинге для журналистов заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Это серьезно в том смысле, что президент никогда не рассматривал встречу с кем-либо как уступку», - уточнил он.

Рубио добавил, что глава Белого дома считает взаимодействие с КНДР, возможно, единственным способом урегулировать существующие между странами проблемы. При этом госсекретарь отметил, что встреча двух лидеров произойдет не завтра.

«Это может не получиться, но он (Трамп – Прим. Ред.) готов это сделать», - добавил Рубио.

Накануне американский лидер Дональд Трамп не стал прямо подтверждать возможность двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Китае на полях саммита АТЭС.

Американская пресса сообщила, что Трамп с самого начала президентского срока пытался наладить отношения с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Он направил коллеге несколько писем. Однако дипломаты из КНДР отказывались передавать послания.

Визит Владимира Путина в Китай. Главное

Когда встретятся Путин, Трамп и Си Цзиньпин