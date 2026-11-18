Стубб заявил, что РФ не требовала выхода Финляндии из НАТО. Фото: REUTERS.

Россия не выдвигала предложений о выходе Финляндии из НАТО, заявил президент этой страны Александр Стубб. Таким образом он отреагировал на появившуюся в западных СМИ информацию о том, что РФ якобы настаивает на выходе Хельсинки из альянса.

«Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО – гарантией безопасности для нас. На мой взгляд, это утверждение ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез, и я не слышал его ни от одного россиянина», - цитирует издание Ilta-Sanomat комментарий Стубба на статью таблоида Bild.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков также опроверг сообщения о том, что РФ якобы требует выхода Финляндии из НАТО в рамках переговоров о новой архитектуре безопасности.

В то же время член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года. Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением страны.