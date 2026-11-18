Аферисты дистанционно имитируют похищения людей, чтобы выманить деньги у их родных и близких. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты дистанционно инсценируют похищения людей, чтобы вынудить их родственников платить крупные суммы якобы выкупа. О новой циничной схеме рассказали в МВД РФ.

«Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион», - цитирует материалы МВД РИА Новости.

После того, как обманутая жертва уезжает и прекращает выходить на связь с близкими, злоумышленники начинают требовать у них деньги, угрожая расправиться с «похищенным». Правоохранители рекомендуют предупредить членов семьи о подобной схеме аферистов, чтобы те не попадались на уловки.

Тем временем мошенники обчищают карты и вербуют дропперов, используя новую схему с якобы «выплатой ко Дню ребенка».

Кроме того, психолог Сергей Ланг рассказал, как распознать афериста на сайте знакомств, даже если он прикидывается идеальным партнёром.