Путин надеется, что страны поддержат заявку РФ на председательство в АТЭС-2035 Фото: REUTERS.

Россия рассчитывает взять на себя председательство в "Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве" в 2035-м году. Москва надеется, что страны поддержат соответствующую заявку РФ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на деловой части саммита АТЭС в Китае.

В этом году мероприятия проходят в Шэньчжэне. Российский лидер уведомил, что Москва уже подала заявку на председательство в 2035-м году.

"Мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форуму", - оповестил Владимир Путин.

Вечером 18 ноября участников саммита в Шэньчжэне ждет торжественный ужин. Ожидается пышное и красивое торжество с блюдами традиционной китайской кухни. После этого Владимир Путин проведет переговоры с премьером Таиланда и другими зарубежными коллегами.

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