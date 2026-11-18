Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2026 года продемонстрирует хорошую динамику роста. Об этом глава государства сообщил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС в среду.

По словам президента, взаимная торговля двух стран на протяжении нескольких лет подряд существенно превышала отметку в 200 миллиардов долларов. Это, как отметил Путин, целевой показатель, который Москва и Пекин ставили перед собой не так давно.

Переговоры Путина и Си проходят в преддверии трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, который запланирован на 19 ноября. Накануне Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь.

Предстоящая трёхсторонняя встреча станет первой в истории встречей лидеров России, Китая и США в таком формате. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, назвал его знаковым. По его оценке, сам факт такого мероприятия способен стать весомым сигналом для всего человечества о важности диалога для решения глобальных проблем.

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