Цены на Украинее подскочили более чем в пять раз после "майдана". Фото: REUTERS.

Потребительские цены на Украине выросли в разы со времени беспорядков 2013 года, получивших название «евромайдан». Изменение экономической ситуации на Украине анализирует РИА Новости.

За 13 лет цены выросли в 5,4 раза, сказано в публикации. При этом сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги. Так, газ подорожал почти в 14 раз, электричество, вода и канализация – в 13 раз. Продукты подорожали в 5,5 раза, а топливо – почти в 8,5.

. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что на Украине дорога на Майдан началась с переосмысления коллективной памяти.

Ранее сайт KP.RU сравнил, сколько стоит жить в России и на Украине. Сравнение зарплат, пенсий и цен в магазинах и на заправках здесь.

Накануне Украина столкнулась с ажиотажным спросом на дрова к зиме.

Как украинцы массово закупаются продуктами из-за возможного скачка цен, читайте здесь на KP.RU.