Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что искренне рад встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства сообщил в среду в ходе переговоров с китайским лидером в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Во время обращения к Си Цзиньпину Путин также назвал китайского коллегу своим другом. Нынешние переговоры лидеров России и Китая стали уже четвёртой личной встречей глав государств только в текущем году.

Встреча Путина и Си Цзиньпина проходит за день до исторического трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, который запланирован на 19 ноября. Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в преддверии саммита в Шэньчжэне, встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина станет первой в истории личной встречей глав государств Китая, России и США, что, отметила она, имеет новаторское значение. По её словам, Москва, Пекин и Вашингтон разделяют общую ответственность за реагирование на глобальные вызовы, а также поддержание стабильности в мире.

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