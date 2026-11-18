Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Подробностями о переселении в новые квартиры по реновации жителей старых домов на Веерной улице, на западе Москвы, поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Дом 28А на Веерной улице стал восьмой новостройкой в районе Очаково-Матвеевское, переданной участникам программы реновации. В нем 552 квартиры, из них девять адаптированы для проживания маломобильных граждан», — отметил заммэра.

Он уточнил, что город предложил переехать в этот жилой комплекс более 1,2 тысячи москвичей из четырех старых пятиэтажек на этой же улице: домов 8, 32, корпусов 2 и 3, а также дома 34, корпус 2. Осматривать квартиры горожане начали 9 ноября, и в первую же неделю с выбором жилья определились 60 семей.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, всего в районе расселен уже 31 из 67 старых домов, включенных в программу реновации. Новоселами стали около 7,1 тысячи человек.

Заммэра подчеркнул, что эти результаты подтверждают, что программа реновации является важной частью национального проекта «Инфраструктура для жизни» и помогает решать задачи, поставленные президентом, не только за счет увеличения объемов и качества жилищного строительства, но и благодаря созданию рядом с новыми домами комфортной безбарьерной среды с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.

Новоселам в оформлении договоров на полученные квартиры помогают сотрудники Департамента городского имущества Москвы. К ним можно обратиться в Центре информирования, открытом на первом этаже жилого комплекса. Участники программы также могут воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации» на mos.ru. Например, заполнить там заявку на бесплатную услугу города: машину и грузчиков для перевозки вещей и мебели в новый дом.

Намеченные под снос старые дома расположены недалеко от новостройки. То есть жители будут по-прежнему пользоваться всей привычной социально-транспортной инфраструктурой.

Напомним, в комфортные квартиры по реновации переедут около миллиона москвичей. Под расселение попадут 5176 отслуживших свой срок жилых домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять программу. Мэр также объявил о том, что реновация завершилась в районе Бибирево.