В России могут вступить в силу новые требования к работникам пищевых производств Фото: Евгения ГУСЕВА.

Роспотребнадзор утвердит новые требования к внешнему виду работников пищевых производств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Волосы работников должны быть убраны под головной убор. Запрещены накладные ресницы, стразы и подобные элементы. Ногти нужно коротко стричь, без заусенцев, лака, накладных и наращенных ногтей.

Сотрудникам, работающим с готовой пищей, запретят носить украшения: серьги, кольца, браслеты, броши, заколки и бусы, включая религиозные предметы. Борода должна быть закрыта санитарной одеждой, например, набородником.

Ранее KP.RU рассказал, что в начале 2026 года Роспотребнадзор проверил качество готовой еды. Результаты проверки были неудовлетворительными. Оказалось, что больше половины производителей не могут обеспечить реализацию базовых санитарных требований по производству еды. В Роспотребнадзоре обнаружили патогенную микрофлору в 19 из 900 образцов готовой еды в российских магазинах.