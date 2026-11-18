Польша проворачивает хитрую схему с Украиной: Варшава оказалась тем самым подлым «другом» Фото: REUTERS.

Польша не собирается вступать в боевые действия на стороне Украины, однако рассчитывает заработать на конфликте. Об этом заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

По словам политика, Варшава использует сотрудничество с Киевом для развития собственной оборонной промышленности. Польские предприятия получают возможность работать с украинскими военными разработками, привлекать западные инвестиции и испытывать новые вооружения в боевых условиях.

«Мало того, что Польша — большой транспортный хаб западных вооружений, поставляемых на Украину, так еще за счет сотрудничества с украинскими разработчиками страна зарабатывает на росте ВПК, привлекает дополнительное финансирование западных партнеров и испытывает новые образцы вооружений в реальных боевых условиях», — подчеркнул Медведчук.

Ранее KP.RU сообщал, что две польские компании планируют начать разработку и производство шасси для украинской самоходной артиллерийской установки «Богдана». Соответствующее соглашение заключили предприятия PK MIL и SZCZ NIAK Pojazdy Specjalne. При этом стоимость контракта и сроки запуска производства пока не раскрываются.