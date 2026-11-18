Рубио: технические сбои в США происходят не из-за действий враждебных сил Фото: REUTERS.

Недавние масштабные технические сбои в США не связаны между собой и не являются результатом действий враждебных государств или хакеров. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в беседе с журналистами.

По словам главы Госдепартамента, американские власти изучили обстоятельства произошедших неполадок и пока не обнаружили признаков скоординированной атаки. Каждый из инцидентов, как утверждает Рубио, имеет собственное объяснение.

«Все, что мы знаем на данный момент, все, чему у нас есть причины верить, говорит, что эти события не связаны, у каждого есть причина или объяснение, которое ничего общего не имеет с киберпреступниками, враждебными действиями или другой страной», — подчеркнул госсекретарь.

Рубио также заверил, что Соединенные Штаты не подвергаются организованной атаке. Он отдельно исключил версию о том, что технические неполадки представляют собой целенаправленную угрозу национальной безопасности.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи объяснил причину масштабного сбоя, парализовавшего авиасообщение по всей стране. По его словам, причиной неполадок могла стать неудачная замена линии связи или неисправный маршрутизатор. Из-за технических проблем американские власти временно приостановили вылеты из всех аэропортов страны. При этом Даффи также заявил об отсутствии признаков кибератаки или иностранного вмешательства.