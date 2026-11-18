Местные жители обратились к властям после появления в социальных сетях кадров с розовой водой

На индонезийском острове Бали власти начали расследование после того, как вода в реке возле пляжа Бебаю неожиданно окрасилась в ярко-розовый цвет. Об этом сообщает газета Bali Post со ссылкой на руководителя экологической службы округа Карангасем И Маде Вигуну.

Необычное явление обнаружили в деревне Лабасари. Местные жители обратились к властям после появления в социальных сетях кадров с розовой водой. Прибывшие на место специалисты также почувствовали неприятный запах.

«На месте мы обнаружили речную воду насыщенного розового цвета и почувствовали резкий запах, напоминающий аммиак и серу», — рассказал Вигуна.

Экологи взяли пробы воды в трех точках, в том числе на двух участках выше по течению. По предварительной версии, причиной изменения цвета могло стать массовое размножение микроводорослей. Неподалеку расположены креветочные хозяйства, однако их возможная причастность пока не установлена.

До выяснения обстоятельств местным жителям рекомендовали не использовать речную воду для бытовых нужд и полива растений.

Ранее в Самаре вода в Волге также приобрела необычный оттенок. В июле 2026 года горожане заметили, что отдельные участки реки стали ярко-зелеными. Причиной оказалось активное размножение цианобактерий на фоне аномальной жары. При этом необычный цвет воды не остановил отдыхающих: городские пляжи продолжали пользоваться популярностью.