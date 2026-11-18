Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Итогами работы коммунального флота за летнюю навигацию в этом году поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения и убирали иловый осадок. В общей сложности с начала мая до середины ноября собрали свыше 650 тонн различного мусора, извлекли около 30 тысяч тонн грунта», – сообщил заммэра.

После открытия летней навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки около шлюзов. Это необходимо, чтобы вовремя убирать накопившийся за зиму мусор. В результате удается избежать его попадания в центр города с интенсивным судоходством.

Каждый месяц специализированные суда собирали около 120 тонн мусора. При этом быстроходные катера оперативно отслеживали обстановку на воде.

Грамотная расстановка флота и баз сбора мусора обеспечила постоянный контроль всей акватории Москвы-реки и судоходного участка Яузы в пределах МКАД.

Напомним, столичный коммунальный флот работает круглый год. Зимой акваторию контролируют два теплохода ледового класса – «Риф» и «Норд». Благодаря увеличенному запасу прочности корпусов суда легко справляются со льдом толщиной до 20 сантиметров. В это же время основная часть флота проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.