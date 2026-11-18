Стало известно о состоянии здоровья сестры Нюши Шурочкиной после пожара. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая серьезные ожоги при пожаре в квартире, продолжает находиться в реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщили ТАСС в медицинском учреждении.

Представители больницы уточнили, что сестра певицы Нюши проходит лечение в специализированном отделении для пациентов с ожогами. При этом раскрывать подробности ее состояния в институте не стали.

«Мария Владимировна по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных», — сообщил собеседник агентства.

В медучреждении также пояснили, что сведения о состоянии здоровья Шурочкиной предоставляются исключительно членам ее семьи. Получить эту информацию родственники могут при личном присутствии от лечащего врача.

При этом 18 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние сестры певицы Нюши улучшилось и ее перевели в обычную палату. Однако подтверждения от самого медучреждения не было.

Ранее KP.RU рассказывал о пожаре в московской квартире Шурочкиной. По предварительной версии, пламя вспыхнуло во время заправки биокамина. Спортсменка получила серьезные ожоги и была госпитализирована. По данным СМИ, площадь поражения достигала 32% поверхности тела.