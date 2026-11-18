Максимальный размер пособий по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА.

Семьи с детьми и работающие граждане в 2027 году получат заметно более высокие социальные выплаты. Предельная величина пособия по беременности и родам преодолеет отметку в 1,1 млн рублей. Об этом на расширенной встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Согласно приведённым министром данным, верхняя планка выплат по временной нетрудоспособности за год вырастет ощутимо: если в 2026-м она держится на уровне 207,6 тыс. рублей, то в 2027-м поднимется почти до 239 тыс. рублей ежемесячно. Параллельно увеличится и потолок для пособия по уходу за ребёнком, которое получают работающие родители: годом ранее он составлял 83 тыс. рублей, а в следующем превысит 95,5 тыс. рублей в месяц.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб назвала сроки индексации страховых пенсий в 2027 году. Повышение произойдёт дважды: первая индексация стартует 1 февраля и составит 6,8% — этот процент соответствует прогнозируемому уровню инфляции.