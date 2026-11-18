Украинцев снова «опрокинули» в Европе: Беженцам не светит немецкое гражданство Фото: REUTERS.

В Германии предложили ужесточить правила получения гражданства, что может затронуть украинских беженцев. Об этом сообщает Bild со ссылкой на инициативу представителей Христианско-демократического союза (ХДС).

Политики предлагают увеличить минимальный срок проживания в стране для получения немецкого паспорта с пяти до восьми лет. Кроме того, планируется повысить требования к знанию языка с уровня B1 до B2, а двойное гражданство разрешать только в исключительных случаях. При этом уже получивших два паспорта изменения не затронут.

Еще одним условием может стать отказ от социальной помощи на протяжении всего периода ожидания гражданства. Взамен иностранцам, которые работают или получают профессиональное образование, предлагают упростить получение права на проживание в Германии.

Новые правила могут существенно осложнить положение украинских беженцев. Те, кто приехал в ФРГ в начале конфликта в 2022 году, при соблюдении остальных условий смогут претендовать на гражданство уже в 2027 году. Однако принятие предложенных поправок может отложить этот срок еще на три года.

Ранее власти Германии продлили временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Для граждан Украины, уже находящихся в стране с действующим видом на жительство, продление происходит автоматически. Обращаться в миграционные ведомства исключительно ради обновления документов им не требуется.