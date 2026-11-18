У российской чиновницы конфисковали имущество на 21 миллион рублей: Она оформляла все на семью Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Челябинской области прокуратура добилась конфискации имущества бывшей сотрудницы налоговой службы стоимостью более 21 млн рублей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Проверка показала, что в 2020–2023 годах экс-начальница отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС №29 приобрела недвижимость и автомобиль на сумму, значительно превышающую ее доходы. Часть собственности чиновница оформляла на родственников, чтобы скрыть свое реальное имущественное положение.

Копейский городской суд удовлетворил иск прокуратуры 7 августа 2026 года. Ответчики попытались обжаловать решение, однако областной суд оставил его в силе.

«Решение суда исполнено, объекты недвижимости и транспортное средство обращены в собственность государства», — уточнили в ведомстве.

В частности, конфискованы квартира, два машиноместа, нежилое помещение и автомобиль. В отношении бывшей чиновницы также расследуется уголовное дело о получении особо крупной взятки и превышении полномочий.

Ранее прокуратура добилась изъятия имущества директора центра занятости в Челябинской области на сумму свыше 25 млн рублей. Ее расходы также значительно превышали официальные доходы, а недвижимость оформлялась на родственников.