Министр транспорта России Дмитрий Ядров Фото: Иван Макеев.

Министр транспорта России Дмитрий Ядров провёл заседание оперативного штаба, посвящённое ликвидации последствий атак беспилотников на Крымский мост. Сообщили в среду в министерстве.

Совещание было созвано по поручению вице-премьера Андрея Никитина. Участие в нём приняли руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора. Главной задачей оперштаба стала выработка мер по устранению возникших трудностей и поддержанию стабильного транспортного сообщения, уточнили в Минтрансе.

Напомним, менее чем за сутки Крымский мост подвергся двум атакам со стороны ВСУ. Первый удар пришёлся на утро 16 ноября. В результате движение по автомобильной части было временно приостановлено. К вечеру проезд возобновили. В ночь на 17 ноября последовал второй удар. В результате движение транспорта вновь было прекращено. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 УК РФ. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о ситуации президенту Владимиру Путину.