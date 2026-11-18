Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Шевелева**

Прокуратура Москвы потребовала возбуждения уголовного дела на ведущего телеканала «Дождь»* Михаила Шевелева** за участие в нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Шевелева**», - говорится в публикации надзорного ведомства.

Ранее в Москве журналиста и писателя Андрея Солдатова** обвинили в невыполнении обязанностей по статусу иностранного агента и участии в организации, признанной нежелательной в РФ. Раньше его уже штрафовали, теперь - возбудили уголовное дело.

* Структуры канала признаны в России нежелательными организациями, СМИ признано иностранным агентом

**Лицо, признанное иноагентом на территории России