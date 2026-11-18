Прокуратура Москвы потребовала возбуждения уголовного дела на ведущего телеканала «Дождь»* Михаила Шевелева** за участие в нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Шевелева**», - говорится в публикации надзорного ведомства.
Ранее в Москве журналиста и писателя Андрея Солдатова** обвинили в невыполнении обязанностей по статусу иностранного агента и участии в организации, признанной нежелательной в РФ. Раньше его уже штрафовали, теперь - возбудили уголовное дело.
* Структуры канала признаны в России нежелательными организациями, СМИ признано иностранным агентом
**Лицо, признанное иноагентом на территории России