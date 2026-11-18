Украине дали денег на Киев, а чиновники накупили Rolls-Royce и квартиры: в Раде бунт из-за воровства Фото: REUTERS.

На Украине из 800 млн гривен, выделенных на защиту энергетических объектов под Киевом, могли украсть 700 млн. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк, передает издание «Страна».

По словам парламентария, средства перечислялись в качестве авансов мошенникам, которые затем выводили и обналичивали деньги. Полученные суммы, как утверждает Нагорняк, тратились на роскошные автомобили Rolls-Royce и квартиры в элитном жилом комплексе «Новопечерские Липки» в Киеве.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг строительства защитных сооружений для электроподстанций Киевской области. Весной 2026 года власти заключили 25 контрактов без проведения торгов. Подрядчикам перечислили около 700 млн гривен аванса. При этом депутаты Рады утверждали, что на некоторых объектах необходимые работы так и не были выполнены.