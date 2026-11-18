Фото: ПАО «Аэрофлот»

18 ноября рейс SU1414 «Аэрофлота» стал не просто перелётом из Москвы в Екатеринбург. На Airbus A321 отправились Константин Хабенский — основатель Фонда Хабенского и народный артист России — и Александр Цыпкин, российский писатель и сценарист. Пассажиры услышали литературные чтения: в программе были детские рассказы Цыпкина. Читали сам автор и Константин Хабенский.

Билеты на этот рейс имели благотворительный смысл: деньги от их продажи авиакомпания передаст на поддержку подопечных Фонда Хабенского — детей и молодых взрослых с опухолями мозга.

Экипаж собрали по традиции проекта: в него вошли пилоты и бортпроводники из корпоративного волонтёрского движения авиакомпании. Среди них — сотрудники, которые в апреле этого года знакомили подопечных фонда с учебно-тренировочным центром авиакомпании.

Благотворительные рейсы — главное направление добрых дел «Аэрофлота». Полёты с особой миссией выполняют с 2024 года, не выбиваясь из обычного расписания. К каждому такому рейсу готовят программу с участием известных российских артистов. Всего проект насчитывает семь полётов. Средства, которые получали в рамках проекта, шли социальным фондам и экологическим центрам, а также на отдых и подарки для детей из подшефных детских домов.

В 2025 году жюри конкурса «Чемпионы добрых дел» отдельно отметило проект «Благотворительные рейсы» в номинации «Гуманитарная помощь».