ЕС планирует ввести визовый запрет для бывших российских военных Фото: Александр КОЦ.

ЕС предложит запретить въезд бывшим российским военным в рамках нового пакета санкций. Об этом говорится в сообщении от издания Bloomberg.

ЕС планирует ввести новые санкции против России из-за конфликта на Украине, включая запрет на выдачу виз. Планируются также ограничения для банков, поставщиков криптовалют.

Комиссия, вероятно, не будет выдвигать предложения, против которых ранее выступали государства-члены, чтобы ускорить принятие мер, пишет Bloomberg. Цель ЕС — это продолжать политику русофобии и пробовать надавить на Москву.

Ранее KP.RU рассказал, что глава евродипломатии Кая Каллас предложила украсть данные российских военных, чтобы наложить на них санкции и запретить въезд в еврозону. В российском МИД крайне негативно ответили на этот выпад русофобки.