Памятник установили у главного входа в штаб-квартиру кинологического батальона полиции в районе Олария

В Бразилии установили памятник полицейскому псу по кличке Халк, который помог обнаружить почти 48 тонн каннабиса. Об этом сообщает издание Need To Know.

Четырехлетняя бельгийская овчарка малинуа отличилась во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро в апреле 2026 года. Халк обнаружил тайный бункер под заброшенным резервуаром для воды на территории склада. Внутри находилось более 24,6 тысячи упаковок наркотиков. По данным полиции, эта партия стала крупнейшей изъятой за одну операцию в истории Бразилии.

«Наркотики были хорошо спрятаны, но я заметил изменение в его поведении. Халк привел нас к бункеру», — рассказал кинолог, работавший с собакой.

Памятник установили у главного входа в штаб-квартиру кинологического батальона полиции в районе Олария. Скульптура изображает сидящего Халка с настороженно поднятыми ушами. Ранее пес также стал первым животным, удостоенным медали Тирадентеса — высшей награды Законодательного собрания штата Рио-де-Жанейро.

Напомним, ранее KP.RU сообщал подробности операции, в ходе которой отличился Халк. В рейде участвовали 250 полицейских, а для вывоза наркотиков потребовались четыре грузовика. Во время операции произошла перестрелка, одного подозреваемого задержали. Кроме того, силовики обнаружили оружие и угнанные автомобили.