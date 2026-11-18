Еще одна европейская страна может перестать выдавать визы россиянам Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

Словения перестала принимать документы на оформление шенгенских виз для граждан России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на VFS Global.

Изменения, о которых идет речь, начали действовать с 16 ноября 2026 года. Однако россияне по-прежнему могут обращаться за шенгенскими визами через Словению. Но при условии, если это связано с деловыми поездками, конференциями или международными перевозками. Кроме того, члены семей граждан ЕС и заявители на национальную визу D для воссоединения с европейцами сохраняют право на визу.

Ранее KP.RU рассказал, что Европу охватила паранойя. Европолитики призывают к тому, чтобы прекратить выдачу виз россиянам. В приступе русофобии европейцы видят в каждом русском диверсанта и шпиона.