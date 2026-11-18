Найдено средство замедления развития Альцгеймера: ученые пришли к неожиданному выводу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Таблетка, подобная виагре, может замедлить снижение когнитивных функций у больных Альцгеймером на треть. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на свои источники.

На третьем этапе испытаний в 13 странах препарат AR1001 замедлил прогрессирование ранней стадии болезни Альцгеймера на 31% у пациентов без другого лечения. Эксперты, не участвовавшие в исследовании, отметили, что результаты «впечатляют» и «многообещающие», указывая на возможный новый метод лечения болезни Альцгеймера, но призвали к осторожности.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции. К 2050 году ожидается, что ею будут страдать 153 миллиона человек. На данный момент болезнь неизлечима.

Ранее KP.RU рассказал, как людям предлагают повысить устойчивость мозга к развитию деменции. Нужно обратить внимание на ключевые симптомы, которые могут появиться за 15-20 лет до начала развития опасной болезни.