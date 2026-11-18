Politico: Израиль прекратил прямые контакты с главой евродипломатии Каллас Фото: REUTERS.

Израиль еще в июне прекратил прямые контакты с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя министра иностранных дел страны Гидеона Саара.

В израильском МИД подчеркнули, что сотрудничество с остальными европейскими чиновниками, институтами и государствами ЕС продолжается в обычном режиме.

«Решение о прекращении контактов касается исключительно Каллас», — пояснил представитель ведомства.

По данным издания, разрыв произошел после публикаций, в которых глава евродипломатии резко критиковала обращение Израиля с палестинцами. Один из европейских дипломатов признал, что отказ Тель-Авива от общения с Каллас создает проблемы для Евросоюза.

Ранее Саар обвинил Каллас в предвзятом отношении к Израилю. Поводом стали сообщения о том, что политик сравнила еврейское государство с Южной Африкой времен апартеида. Министр назвал подобные заявления «кровавым наветом».