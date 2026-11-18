Экс-премьер министр Украины Николай Азаров. Фото: Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

Для Владимира Зеленского мирное урегулирование украинского конфликта обернётся потерей власти, и именно поэтому киевский режим не согласится на него ни при каких условиях. Об этом заявил ТАСС Николай Азаров, экс-премьер министр Украины.

По оценке экс-премьера, нынешняя украинская власть не готова к диалогу ни на одном из возможных условий.

«Поскольку для Зеленского лично это политический конец», — объяснил Азаров.

Москва неоднократно указывала на то, что Киев не стремится к прочному миру, а пытается обеспечить временное прекращение огня, чтобы получить передышку. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно разъяснял эту позицию. Он подчёркивал, что Россия не хочет «временного перемирия», поскольку оно дало бы Киеву передышку для восстановления сил, а стремится к миру, который продлится «многие годы и даже столетия».