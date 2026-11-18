Политик продюсировал фильмы порноиндустрии и снимался в них с 2018 по 2022 годы. Фото: Global Look Press\Vasilii Smirnov

Шведского члена горсовета уволили за съемки в порно. Об этом пишет издание New York Post.

«Крайне важно, чтобы высокопоставленный руководитель не подвергался шантажу», — говорится в сообщении от издания со ссылкой на властей Швеции.

Отмечается, что Ларс Эрикссон, глава муниципалитета Йоккмокк на севере Швеции, освобожден от должности после публикации в сети двух откровенных видео. Отмечается, что шведский политик продюсировал фильмы порноиндустрии и снимался в них с 2018 по 2022 годы.

Ранее KP.RU рассказал о скандале, который произошел в США в 2023 году. Отмечается, что помощник сенатора не просто снял порно-ролик. Действия на видео происходило в конгрессе США. Политика позже уволили, хоть он и не сознался в содеянном.