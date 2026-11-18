Рособрнадзор прорабатывает запрет продажи микронаушников на маркетплейсах Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Рособрнадзор совместно с Минцифры изучает вопрос о введении запрета на продажу микронаушников на маркетплейсах. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.

"Мы отрабатываем, чтобы по аналогии с рядом устройств был запрет на продажу таких устройств [микронаушников] на маркетплейсах", - сказал он.

Глава Рособрнадзора отметил, что никакой пользы эти устройства ни в одной законной сфере жизнедеятельности не приносят.

Музаев подчеркнул, что борьба со списыванием - это бесконечный процесс, однако, применение системного подхода уже дает результаты. Ежегодно с экзаменов удаляют около тысячи человек, пытающихся использовать запрещенные средства связи, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что в России планируют ужесточить правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. По его словам, особое внимание хотят уделить списыванию. Если кандидата уличат в нечестной сдаче, пересдать экзамен он сможет только через год.