Михельсон: «Новатэк» продолжает экспорт сжиженного природного газа в ЕС Фото: REUTERS.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил журналистам о продолжении поставок СПГ в Европу.

"Все меня спрашивают: "А вы поставляете в Европу?". Ну как же можно не поставлять, если сейчас там было 32-34, сегодня там 28-29 долларов за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц — прим. ред.). Конечно, поставляем. Я говорю: "Ну, будем до 31 декабря, до 23:30 будем поставлять", — резюмировал Михельсон.

Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам запрещен с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Трубопроводный газ: краткосрочные контракты — с 17 июня 2026 года, долгосрочные — с 1 ноября 2027 года.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа лицемерно высказывалась против идеи президента США Дональда Трампа о приобретении дизеля в России. Однако Брюссель уже давно продолжает закупать СПГ в РФ.