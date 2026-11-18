Автограф Владимира Путина попал в китайский музей: Российский лидер оставил его лично Фото: REUTERS.

В Китае автограф президента России Владимира Путина выставят в музее совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Об этом ТАСС сообщил первый проректор вуза Сергей Иванченко.

Во время посещения учебного заведения российский лидер оставил запись с пожеланием успехов в книге почетных гостей. Университет, который в этом году отмечает десятилетие, был создан по инициативе Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Владимир Владимирович сегодня впервые посетил МГУ-ППИ и сделал памятную запись, адресованную коллективу и студентам университета. Для нас это очень важно. Автограф президента России дополнит экспозицию музея университета», — рассказал Иванченко.

В ходе визита Путин также поздравил преподавателей и студентов с юбилеем вуза. Он назвал университет флагманом российско-китайского сотрудничества в сфере образования и отметил его достижения в научных исследованиях и развитии технологий.

Ранее Путин рассказал студентам и преподавателям МГУ-ППИ о переговорах с Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Президент России назвал беседу с китайским лидером обстоятельной. Встреча глав государств состоялась на полях саммита АТЭС и продлилась более двух часов.