Никитин: Для обеспечения логистики Крыма могут понадобиться нестандартные меры, фото: most.life

Вице-премьер России Андрей Никитин на форуме «Транспортная неделя» рассказал о предпринимаемых мерах для обеспечения стабильной логистики в Крыму после атаки украинских нацистов на Крымский мост. По его словам, для достижения этой цели могут быть использованы нестандартные подходы.

«Принимаются все меры по обеспечению достаточной надежной логистики для жителей Крыма, жителей прилегающих регионов и обеспечения Крыма необходимыми грузами. Понятно, нам придется принимать в том числе и небанальные решения», — сказал он.

Никитин сказал, что Министерство транспорта активно работает вместе с другими организациями, чтобы быстро решать возникающие проблемы. Он также подчеркнул, что Крым будет получать все необходимые ресурсы.

Ранее KP.RU сообщил, что СКР расследует теракт на Крымском мосту после атаки ВСУ 16 и 17 ноября беспилотниками западного производства, повредившими конструкции. Губернатор Сальдо заявил об усилении мер безопасности на сухопутной дороге в Крым через Херсонщину, отметив, что атаки не нарушили снабжение области. Железнодорожное движение по мосту было открыто утром 18 ноября.