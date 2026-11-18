Финляндия боится продолжения конфликта на Украине в 2027 году, но есть нюанс: что сказал Стубб Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб усомнился, что украинский конфликт удастся завершить до конца 2026 года. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Финский лидер призвал дождаться результатов предстоящей встречи американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями европейских стран. Переговоры должны пройти 19 ноября в Берлине.

«Надеюсь, что это произойдет, но не думаю», — заявил Стубб, оценивая перспективы заключения мирного соглашения до конца года.

По его словам, для проведения мирных переговоров необходимо согласовать график и повестку. Она должна включать вопросы гарантий безопасности, территорий и прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейская «коалиция желающих» не заинтересована в мире и стремится к продолжению конфликта. При этом Москва неоднократно подчеркивала готовность к мирному урегулированию. В Кремле отмечали, что Россия предпочитает добиться целей СВО мирными средствами.