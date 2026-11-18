Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Постоянную экспозицию Камчатского краевого музея, посвященную участникам специальной военной операции, пополнят новыми материалами. В музей передадут фотографии, сделанные командой губернатора Владимира Солодова во время его поездок в зону СВО, а также артефакты, полученные от военнослужащих.

О соответствующем решении глава региона сообщил после посещения выставки «Их глазами». В Камчатской краевой библиотеке представлена экспозиция документальных фотографий, сделанных морскими пехотинцами 40-й бригады непосредственно в зоне боевых действий. Инициатором выставки стал военнослужащий с позывным «Криптонец», который в настоящее время продолжает выполнять боевые задачи.

Большая часть представленных снимков принадлежит ему. Владимир Солодов отметил, что фотографии отражают повседневную жизнь военнослужащих, их мужество и фронтовое товарищество. Губернатор также передал организаторам четыре снимка, сделанных его командой во время поездок в зону проведения спецоперации.

«У нас накопилась большая коллекция фотографий и артефактов от бойцов из зоны СВО. В ближайшее время передадим ее для постоянной экспозиции в Камчатском краевом музее и будем регулярно пополнять», — сообщил Владимир Солодов.

Глава региона подчеркнул важность сохранения свидетельств о событиях специальной военной операции для будущих поколений. Особое внимание, по его словам, необходимо уделять знакомству молодежи с историями военнослужащих.

Выставка «Их глазами» организована женским советом 40-й бригады, Комитетом семей воинов Отечества и морскими пехотинцами. Владимир Солодов поблагодарил организаторов и заявил о готовности содействовать тому, чтобы экспозицию увидело как можно больше жителей Камчатки.