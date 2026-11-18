Песков: На саммите АТЭС вряд ли получится полноформатная встреча Путина и Трампа Фото: REUTERS.

Вряд ли имеется возможность провести полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это мероприятие является многосторонним форматом.

"Здесь вряд ли будет время и возможность провести полноформатные переговоры. Этого никто не ожидает", - подчеркнул Песков.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что переговоры российского и американского президентов на полях саммита АТЭС в Китае пройдут в разных форматах: на ногах, на ступеньках, в креслах.

Отмечалось, что Путин и Трамп увидятся 18 ноября в рамках официального торжественного приема в китайском городе Шэньчжэнь.