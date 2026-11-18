Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Глава региона отметил,что по ряду направлений отмечается положительная динамика. В отрасли животноводства увеличение поголовья крупного рогатого скота составило 18,8%. Более чем на 26% увеличилось производство яиц, на 3,8% – валовой надой молока.

Также Смоленская область сохраняет лидирующие позиции в стране по возделыванию льна.

В регионе растёт выпуск продуктов питания. Хорошую динамику показывают производство творога, колбасных изделий, мяса и субпродуктов. Смоленская область занимает первое место в ЦФО по производству соков и плодоовощных консервов, а также входит в число лидеров округа по производству колбасных изделий.

Для тружеников сельского хозяйства создаются достойные условия для жизни и работы. За счёт привлечённого финансирования построено жильё для 225 семей. В муниципальных округах реализовано более 100 проектов по благоустройству и ремонту дорог. При поддержке федерального Министерства сельского хозяйства до 2028 года планируется реализовать ещё несколько масштабных проектов по улучшению качества жизни на сельских территориях.

На встрече губернатор наградил отличившихся работников агропромышленного комплекса областными и федеральными наградами за профессионализм, добросовестный труд и значительный вклад в развитие отрасли.

"Именно благодаря профессионализму, ответственности тружеников агропромышленного комплекса мы добиваемся достойных результатов", - отметил Василий Анохин.