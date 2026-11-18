Страна без права и закона: экс-премьер Украины дал ей жесткую характеристику Фото: REUTERS.

Украина превратилась в страну беззакония, где перестали работать конституция, правосудие и правоохранительная система. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на пресс-конференции.

Поводом для критики стало подавление протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там обнаружили предполагаемую тайную тюрьму, в подвале которой, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей, включая подростка.

«Что такое Украина сейчас? Это государство, в котором не действует ни конституция, ни законодательные акты, ни правосудие, ни правоохранительная система, ни международные нормы и правила, которые ратифицированы были Украиной за эти годы. Не действует ничего», — заявил Азаров.

Политик также раскритиковал методы принудительной мобилизации. По его утверждению, украинцев задерживают на улицах и отправляют в специальные помещения, где лишают связи с родственниками и требуют деньги за освобождение. Азаров заявил, что некоторых людей там могут убивать, после чего они числятся пропавшими без вести.

Ранее на Украине суд отправил под стражу еще одного участника протестов возле предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом. Мужчину обвинили в блокировании автобуса Нацгвардии. Ему назначили залог в размере 66 тысяч гривен. Всего на тот момент по делу о протестах были арестованы семь человек.