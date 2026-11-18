Испытания российских вакцин от менингококка и пневмпококка почти закончены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В России подходят к концу клинические исследования вакцин против менингококковой и пневмококковой инфекций. По словам заместителя главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игоря Борисевича, есть надежда на их регистрацию к началу 2027 года.

"Сейчас завершаются клинические испытания этих обеих вакцин, и мы надеемся, что в 2027 году, в начале 2027 года, эти препараты будут зарегистрированы, и мы начнем их производить на базе нашего института", - заявил представитель ФМБА на сессии конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Напомним, что российская вакцина против рака была готова к клиническим испытаниям в 2025 году. Сейчас её уже успешно тестируют. У первого пациента исчезли метастазы, он четыре месяца живет без заболевания. Препарат сработал, сообщил Александр Гинцбург, научный руководитель Центра им. Н.Ф. Гамалеи.